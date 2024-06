(Foto: Divulgação / Sport)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 12:24 • Rio de Janeiro

Chelsea e Real Madrid seguem na briga por Pedro Lima, lateral direito do Sport, atualmente na 10ª colocação da Série B. Apesar da procura do clube espanhol, o destaque do time do Recife está mais próximo dos Blues por já acertar a base salarial, segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano.

O empresário do jogador de 17 anos, Renato Guimarães, admitiu que a negociação com o clube londrino está encaminhada e aparentemente estão nos últimos detalhes de algumas cláusulas de contrato para a conclusão da transferência. Porém, a investida dos atuais campeões da Champions League podem alterar o futuro do brasileiro.

(Foto: Divulgação / Sport)

Inicialmente, a proposta do Chelsea pelo atleta seria de 8 milhões de euros (em torno de R$ 45 milhões), posteriormente sendo aumentada para 10 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).

No time profissional desde o início da temporada, Pedro Lima já atuou em 29 jogos, marcando dois gols e dando duas assistências. Na Seleção Brasileira, costuma ser titular na equipe Sub-17 e chamou atenção de gigantes do Velho Continente, sendo comparado com Cafu, pelo jornal 'AS', da Espanha.