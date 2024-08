Campeão da Champions League pelo Chelsea acerta transferência para o futebol saudita

Chelsea campeão da Champions League (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 12:16 • Londres (ING)

Campeão da Champions League e da Supercopa da Uefa pelo Chelsea em 2020-21, o zagueiro Kurt Zouma acertou transferência para o Al-Orobah, da primeira divisão do futebol saudita. Dono dos direitos do defensor, o West Ham confirmou que ele será emprestado ao 16º colocado da liga nacional.

Após três temporadas nos Hammers, Zouma se juntará ao atacante Cristian Tello, ex-Barcelona, como as principais peças do time comandado por Álvaro Pacheco, que assumiu o time após a demissão no Vasco. Neste início de temporada, o Al-Orobah tem duas derrotas em duas partidas.

Kurt Zouma, do West Ham, pelo Chelsea. (AFP)

Nas últimas três temporadas, Zouma se consolidou como uma peça confiável no sistema defensivo do West Ham. Ao todo, foram 104 partidas, com seis gols e uma assistência.

Revelado nas categorias de base do Saint-Étienne, Zouma passou oito temporadas sob contrato com os Blues. Ele foi emprestado duas vezes dentro da própria Premier League, uma vez para o Stoke City e outra para o Everton.