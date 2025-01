Caio Lucas se anima com chance de título e recorde no Sharjah: ‘Tudo para ser meu melhor ano’

O atacante Caio Lucas está vivendo aquela que pode ser a melhor temporada de sua carreira do ponto de vista individual. Com apenas 23 jogos, o camisa 7 do Sharjah, dos Emirados Árabes, já acumula 16 gols marcados e sete assistências, participando de um gol por jogo em média.

Com mais cinco tentos, Caio Lucas superará a temporada de 2021/22, quando marcou 20 gols e teve seu melhor desempenho no Oriente Médio. O brasileiro sabe que, se mantiver a média conquistada até aqui, seu recorde pessoal é questão de tempo.

- Feliz demais pelo meu momento, acho que tem tudo para ser o melhor ano da minha carreira com relação a números de gols, assistências, então estou trabalhando forte para isso, para ajudar o Sharjah a alcançar os nossos objetivos neste ano - disse Caio, completando:

- ⁠Com certeza nosso objetivo principal é o título da Liga. Desde que cheguei aqui, sempre deixo claro que nosso objetivo é realizar este sonho de todo torcedor do Sharjah, vencendo a Liga nacional aqui. E na AFC Champions League também vamos brigar para chegar o mais longe possível e, quem sabe, trazer também este troféu pra casa.

O Sharjah, de Caio Lucas, está na vice-liderança da Liga dos Emirados, apenas um ponto atrás do Shabab Al-Ahli, além de estar nas oitavas-de-final da AFC Champions League 2.