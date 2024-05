Bruno Fernandes abre o jogo sobre futuro no Manchester United: ‘Se não me quiserem, vou embora’

Bruno Fernandes defende o Manchester United desde 2020 (OLI SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 18:48 • Manchester (ING)

Depois da derrota por 1 a 0 para o Arsenal, em rodada atrasada da Premier League, o Manchester United voltou a vencer. Nesta quarta-feira (15), os Red Devils bateram o Newcastle, por 3 a 2, na partida de despedida do Old Trafford na temporada de 2023/24.

Capitão da equipe, Bruno Fernandes concedeu entrevista após o apito final e falou sobre as especulações de saída do United, com Bayern de Munique, PSG e Barcelona como principais interessados.

➡️ Bruno Fernandes entra no radar de três clubes europeus para a próxima temporada

- Estarei aqui até quando o clube quiser que eu faça parte do futuro. Se por algum motivo eles não me quiserem, eu vou embora - destacou, em entrevista à BBC.

O Manchester United figura na oitava colocação do Campeonato Inglês, com 57 pontos, e está fora da Champions League da próxima temporada. Na final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester City, os Red Devils podem chegar à Liga Europa, em caso de título.

- Tem sido uma temporada difícil. A tabela mostra isso e todos nós temos consciência. Os torcedores têm sido incríveis e nos apoiaram durante toda a temporada. Queremos fazer melhor e diferente, e eles merecem isso - disse, Bruno Fernandes

➡️Premier League pode acabar com o uso do VAR na próxima temporada; entenda a situação

- Eles têm sido fantásticos para nós e tínhamos que fazer alguma coisa, temos tentado, mas os resultados não mostram isso. Temos trabalhado muito e todos têm dado o seu melhor, não é suficiente e temos que fazer mais.

No domingo (19), o United vai encarar o Brighton pela última rodada da Premier League, às 12h (de Brasília). No sábado seguinte, no dia 25 de maio, é a vez do City, na finalíssima da FA Cup, para encerrar de vez a temporada inglesa.

FUT INTERNACIONAL