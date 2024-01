Neste domingo (21), às 13h30 (horário de Brasília), o Liverpool visita o Bournemouth no Vitality Stadium, na cidade de Bournemouth (ING), em jogo válido pela 21ª rodada da Premier League. Os Reds lideram a competição com 45 pontos, dois a mais que o vice-líder Manchester City; os Cherries, em campanha confortável, ocupam a 12ª colocação, com 25. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.