O JOGO

O Borussia Dortmund dominou a partida até abrir o placar, aos 26 minutos, com Füllkrug. Depois disso, a equipe deixou o Newcastle chegar com mais facilidade, mas o time inglês não levou perigo exceto nas bolas paradas. Na segunda etapa, o clube alemão conseguiu ampliar com Julian Brandt, aos 79, e encaminhar classificação para as oitavas de final da Champions League.