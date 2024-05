Borussia Dortmund precisa quebrar tabu para se sagrar campeão da Champions League

Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 19:05 • Dortmund (ALE)

O time do Borussia Dortmund vive expectativa total para o próximo sábado (1), quando enfrentará o Real Madrid, pela final da Champions League, em Wembley. Após passar por Atlético de Madrid e PSG nas fases anteriores, a equipe comandada por Edin Terzic terá um desafio gigante pela frente: o maior campeão da competição, que conta com uma equipe recheada de estrelas, como Vinícius Jr e Jude Bellingham.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O desafio é grande, mas os Aurinegros terão no mínimo 90 minutos para tentar uma chance de retornar ao pedestal mais alto do futebol europeu. Para além do onze contra onze, o time alemão ainda terá que quebrar uma sequência ruim contra adversário: o Borussia Dortmund não vence o Real Madrid há dez anos.

Time do Borussia Dortmund comemora gol de Hummels na Chamopions League. FRANCK FIFE / AFP

Retrospecto entre Borussia Dortmund e Real Madrid

Os times se encontraram 14 vezes na história, com mais vitórias para o lado dos Blancos: foram seis, contra três do Borussia, além de outros cinco empates. Nos últimos dois duelos, pela fase de grupos da Champions League 17/18, o Real Madrid venceu dentro e fora do Santiago Bernabéu: 3 a 1 e 3 a 2.

A última vez que o Borussia venceu o Real aconteceu em 2014, no jogo de volta pelas quartas de final da Champions. Apesar do triunfo, os Auringeros foram eliminados, já que perderam o jogo de ida por 3 a 0.

A última vez que o Borussia eliminou o adversário na Champions aconteceu na temporada anterior: pelas semifinais da temporada 12/13. Com um show de Lewandowski, que marcou quatro gols no jogo de ida, o Borussia encaminhou a vaga em Wembley, onde foi derrotado pelo Bayern de Munique.

Lewandowski comemora quatro gols marcados no Real Madrid. (Foto: AFP)

Desde o vice na competição, as temporadas se passaram e o Borussia Dortmund retornou ao palco do futebol inglês. O adversário de sábado é uma verdadeira entidade do futebol europeu: o Real Madrid tem 14 títulos da competição e perdeu apenas três decisões na história. Os alemães, do outro lado, venceram a Champions apenas uma vez, em 1996/97.

Além disso, a final é repleta de significado para os alemães: derrotado em 2013 e de saída do Borussia, o ídolo Marco Reus pode levantar o maior troféu de clubes europeus em seu último jogo com a camisa do time.

➡️ Max no UOL Esporte: aproveite 7 dias grátis para ver esse jogão!