Com a camisa da Velha Senhora, Bonucci atuou em duas passagens diferentes: a primeira entre 2010 e 2017 e a segunda entre 2018 e 2023, com uma ida polêmica ao Milan entre as duas épocas. Ao todo, foram 502 jogos, com 37 gols, 10 assistências e 17 troféus, incluindo oito conquistas do Campeonato Italiano. Em 2023-24, o zagueiro vestirá a camisa do Union Berlin, que disputará a Champions League pela primeira vez em sua história.