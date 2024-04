Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Benfica x Sporting, pela Taça de Portugal (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 08:00 • Lisboa (POR)

Benfica e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal da Taça de Portugal. A bola vai rolar a partir das 16h45 (hora de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal), com transmissão do Star+.

No jogo de ida, os Leões levaram a melhor no clássico sobre as Águias, vitória por 2 a 1. Para avançar à decisão do torneio, o Benfica precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. O Sporting, por sua vez, joga por um empate para chegar à final.

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica x Sporting

Taça de Portugal - Semifinal (jogo de volta)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 2 de abril de 2024, às 16h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)

📺 Onde assistir: Star+ (serviço de streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Roger Schmidt)

Anatoliy Trubin; Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Fredrik Aursnes; Orkun Kokçu, João Neves e João Mário; Di María, David Neres e Rafa Silva.

SPORTING (Técnico: Ruben Amorim)

Franco Israel; Ousmane Diomandé, Sebastián Coates e Matheus Reis; Geny Catamo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita e Nuno Santos; Marcus Edwards, Viktor Gyokeres e Paulinho.

Está nos pés de Di Maria a esperança de uma virada do Benfica sobre o Sporting na Taça de Portugal (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)