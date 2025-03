Bayern de Munique e St. Pauli: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Bayern de Munique recebe o St. Pauli pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena, em Munique. A bola começa a rolar a partir das 11h30 (de Brasília) deste sábado (29). O confronto terá a transmissão do Nosso Futebol (TV fechada), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming). ➡️Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

Ficha do jogo FCB FSP 27ª rodada Bundelisga Data e Hora sábado, 29 de março de 2025, às 11h30 (de Brasília) Local Allianz Arena, em Munique, Alemanha Árbitro Onde assistir Nosso Futebol (TV fechada), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)

➡️Bayern recebe troféu do Mundial de Clubes em evento com presença de ídolo brasileiro

O Bayern de Munique busca uma simples vitória em casa para se isolar na liderança da Bundesliga. Atualmente, o clube tem cinco pontos a mais que o Bayer Leverkusen, porém com um jogo a menos. Apesar de ter tropeçado nas últimas duas rodadas, os Bárvaros conseguiram manter uma certa distança para o segundo colocado e têm o caminho facilitado para vencer mais um Campeonato Alemão.

O St. Pauli, por sua vez, tem a díficil missão de superar o Bayern como visitante. O clube venceu apenas uma partida em oito jogos e se encontra na 15ª posição da Bundesliga. Perto da zona de rebaixamento, o time busca uma recuperação na reta final do campeonato para escapar da segunda divisão.

continua após a publicidade

Pela Bundesliga, o Bayern de Munique encara o RB Leipzig (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira as informações do jogo entre Bayern de Munique e St. Pauli pela Bundesliga

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE X ST. PAULI

27ª RODADA - BUNDESLIGA

📆 Data e horário: sábado, 29 de março de 2025, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

📺 Onde assistir: Nosso Futebol (TV fechada), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico:Vincent Kompany)

Peretz; Stanisic, Upamecano, Eric Dier, Raphael Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Olise, Jamal Musiala, Sane; Harry Kane

ST. PAULI (Técnico: Joseph Montemurro)

Vasilj; Wahl, Nemeth, Siebe Heyden; Irvine, Smith, Philipp Treu, Saliakas; Sinani; Elias Saad, Weisshaupt