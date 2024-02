Com Coman e Gnabry lesionados, os Bávaros sondaram o mercado buscando ter mais uma opção para as pontas já nesse inverno, e decidiram antecipar a vinda do já planejado reforço. O gigante da Baviera, agora, deve desembolsar mais 3 ou 4 milhões de euros, além da taxa de aproximadamente 15 milhões, já acordada anteriormente.