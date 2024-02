O Gigante da Baviera está a cinco pontos do Bayer Leverkusen, time comandado por Alonso. No sábado (10), os Löwen aplicaram um sonoro 3 a 0 nos bávaros, fazendo com que o campeonato, para os lados do time da capital, se complicasse. No entanto, o técnico espanhol diz que seu foco é o Leverkusen e mira nada mais do que a conquista da Bundesliga.