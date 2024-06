Barcelona sonha com a contratação de destaque do Liverpool

Juan BARRETO / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O Barcelona começou seu planejamento para a próxima temporada. De olho em reforços para a equipe, os catalães sonham com a contratação de Luis Díaz, do Liverpool, para elevar a qualidade de seu elenco.

De acordo com o Jornal Sport, o atacante de 27 anos, e que está concentrado para a disputa da Copa América com a Colômbia, vê a transferência com bons olhos. Ainda de acordo com o 'Sport', os intermediários do jogador irão se reunir com o Barcelona nos próximos dias para tratar da transferência.

O atacante tem contrato com o Liverpool até junho de 2027. A negociação seria avaliada em, no mínimo, € 75 milhões (R$ 439 milhões).

Liverpool não vai liberar com facilidade

De primeira, a ideia do Liverpool é manter o jogador, que conta com prestígio com o técnico Arne Slot, recém contratado pelos Reds. O colombiano está no Liverpool desde 2022, e já marcou 24 gols e deu 11 assistências em 98 jogos.