Barcelona monta operação para contratar um dos destaques da Bundesliga

Barcelona quer a contratação de Dani Olmo, da seleção espanhola (JOSEP LAGO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 09:15 • Barcelona (ESP)

O Barcelona está certo de entrar em uma briga por um dos destaques da Bundesliga. De acordo com o 'Jijantes', da Espanha, o clube catalão tem Dani Olmo, do RB Leipzig, como principal alvo para a próxima temporada.

As negociações passam para além de desejos. O clube espanhol, através do diretor esportivo Deco, e os representantes do jogador, além de seu pai, se encontraram na última quarta-feira (17) para conversarem sobre as possibilidades do negócio.

➡️ Lenda do Real Madrid vai deixar o clube no fim da temporada

De acordo, também, com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', a reunião foi positiva e o acordo pode estar próximo de ser selado. O Barcelona está determinado a contratar o espanhol, mas vai enfrentar uma dificuldade pelo caminho.

Destaque do RB Leipzig, Dani Olmo também é um dos principais jogadores da seleção espanhola e, em 14 de junho, se inicia a Eurocopa. A intenção do Barcelona é fechar a transferência antes da competição internacional ser iniciada para evitar uma valorização do meio-campista. Por outro lado, os agentes do camisa 7 querem tratar do negócio até o fim da Euro.

Tudo ou nada pro Barça! Aposte R$100 no Lance! Betting e leve R$386 se o Barcelona vencer o Real Madrid

Ao fim da última temporada, jogador e clube alemão renovaram o vínculo até junho de 2027, com o valor da rescisão marcado em 60 milhões de euros (em torno de R$333 mi). Se o Barcelona estiver disposto a pagar a quantia, não terá dificuldades para contratar o jogador, visto que Olmo também demonstra interesse em retornar à Espanha.

No RB Leipzig desde janeiro de 2020, Dani Olmo soma 29 gols, 31 assistências e três títulos (duas Taça da Alemanha e uma Supertaça da Alemanha) em quatro temporadas e meia.

FUT INTERNACIONAL