Barca? Manchester United define os únicos intocáveis do time na janela de transferências

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 14:19 • Manchester (ING)

Após colocar um ponto final da novela Erik ten Hag e sacramentar a permanência do treinador, o Manchester United planeja reformular o elenco para a próxima temporada. A janela inglesa iniciou nesta sexta-feira (14), e o clube, além de buscar alternativas para reforçar o onze inicial, tem como principal objetivo fazer caixa com a venda de atletas.

O Manchester United protagonizou a pior temporada de Premier League na história do clube e o clima não é dos melhores no Old Trafford. Visto o fracasso em 2023/24, os Red Devils devem escutar propostas por, basicamente, o elenco inteiro: apenas seis jogadores não têm chance de negociação.

André Onana

Lisandro Martínez

Diogo Dalot

Kobbie Mainoo

Alejandro Garnacho

Rasmus Hojlund

Com a lista, o pilar da reconstrução está bem definido: jogadores jovens e confiáveis para um curto e médio prazo. Sobrou até para o capitão do time, Bruno Fernandes, a incerteza de ficar na equipe no ano que vem. O meia é alvo de propostas da Arábia Saudita, mas tem um preço definido: 80 milhões de libras.

Bruno Fernandes é um dos grandes destaques do Manchester United. (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Os planos do Manchester United

Caso uma proposta agradável não chegue, a tendência é que nada mude na relação entre o meia e o time. Segundo apuração do Daily Mail, o português pode ficar no clube após uma proposta de melhoria no contrato, que está no horizonte da diretoria.

Além disso, o orçamento anual deve contar, principalmente, com a venda de pratas da casa. Marcus Rashford, que chegou a ser alvo do PSG no decorrer da temporada passada, e Scott McTominay, destaque da Escócia para a Euro 2024, são as principais expectativas de negociação para a diretoria. O mecanismo é importante para as contas do clube, segundo as regras financeiras da Premier League.

Outros nomes importantes que devem gerar dinheiro aos cofres dos Red Devils são Casemiro, que deve ser negociado para o futebol saudita, além dos atacantes Mason Greenwood e Jadon Sancho, observados por gigantes do continente. Christian Eriksen, Van de Beek e Victor Lindelof também estão na lista de atletas negociáveis.

