O Atlético de Madrid foi derrotado para o Sevilla por 1 a 0 ati]uando fora de casa, em jogo válido pela 24ª rodada de La Liga. O gol da partida foi marcado por Isaac Romero, atacante de 23 anos, promovido do time B no início do ano, na tentativa de livrar o clube da Andaluzia do risco de rebaixamento.