Ataque do Real Madrid perde gol inacreditável e choca a web: ‘Loucura’

Gol perdido pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 16:55 • Rio de Janeiro

O primeiro tempo da partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund foi um turbilhão de emoções para os torcedores que assistiam o jogo no Santiago Bernabéu. Atrás por dois gols no placar, o time merengue se lançou ao ataque e chocou a internet com uma chance de gol perdida por Rodrygo. e Jude Bellingham: os dois craques do Real Madrid acertaram o travessãoi de forma consecutiva e perderam a chance de diminuir o placar.

No primeiro lance, Rodrygo recebeu lançamento de Rudiger, matou no peito e bateu com categoria, mas a bola bateu no travessão. No rebote, Bellingham tinha o gol aberto para poder finalizar, mas demorou e acabou dando tempo para Kobel se recuperar. Quando chutou, a bola voltou a beijar o travessão da meta defendida pelo goleiro suíço.

Os torcedores que assistiam ao jogo ficaram em choque. Confira reações!

Torcedores vão à loucura com gol perdido pelo Real Madrid

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

