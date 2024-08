Aston Villa foi pedra no sapato do Arsenal no vice da Premier League em 2023-24

Mikel Arteta, treinador do Arsenal. (Photo by Glyn KIRK / AFP)







Arsenal e Aston Villa se enfrentam neste sábado (24), às 13h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham. Após estrear com vitória na Premier League, o time de Mikel Arteta segue sonhando com o título, mas terá pela frente um dos responsáveis pelo vice na temporada passada: os Gunners perderam o turno e o returno para os Villans em 2023-24.

Na realidade, bastava ter vencido uma das partidas para que o Arsenal encerrasse uma seca de duas décadas no Campeonato Inglês, afinal, a diferença de pontos para o Manchester City foi de dois pontos. No primeiro turno, o time de Arteta perdeu por 1 a 0 no Villa Park, com gol de McGinn, enquanto no segundo, foi derrotado por 2 a 0 no Emirates Stadium. Na ocasião, os gols foram marcados por Leon Bailey e Ollie Watkins.

Na coletiva de imprensa antes da partida deste sábado, o treinador Mikel Arteta foi questionado sobre os resultados negativos diante do adversário.

-É simples: eles marcaram e nós não. Nas duas partidas, tivemos uma imensa quantidade de chances.

Ele também comentou sobre a organização da equipe de Emery.

-Eles são um time muito bom, muito bem treinado. Eles dominam todos os aspectos do jogo, você dá espaço para eles correrem e eles são fenomenais quando não têm espaço e precisam encontrar espaço. Eles conseguem fazer isso. Em qualquer jogada ensaiada, eles estão lá.

O retrato recente pode preocupar, porém, a realidade é que o Arsenal leva a melhor nos confrontos diretos com o Aston Villa. Em 203 partidas na história, foram 87 vitórias dos Gunners contra 71 dos Villans, além de 45 empates.

Aliás, o Arsenal tinha vencido o turno e o returno das duas temporadas anteriores (2021-22 e 2022-23).

Enquanto o Arsenal estreou na Premier League 2024-25 com vitória diante do Wolverhampton, por 2 a 0, o Aston Villa conquistou um grande triunfo contra o West Ham, fora de casa, por 2 a 1. O vencedor do duelo em Birmingham tem grandes chances de assumir a liderança da competição.

Kai Havertz comemora gol pelo Arsenal. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)