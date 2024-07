Arsenal está muito próximo de fechar com destaque da Eurocopa 2024

O treinador Mikel Arteta comanda as contratações do Arsenal na janela. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 17:00 • Londres (ING)

O Arsenal, vice-colocado na Premier League 2023/24, segue na busca de reforços para elevar o patamar da equipe. Nesse sentido, a grande aposta da diretoria dos Gunners está em Riccardo Calafiori, zagueiro do Bologna que defendeu a seleção italiana com destaque na Eurocopa 2024.

De acordo com a apuração do jornalista da Sky Sports, Gianluca Di Marzio, especializado em transferências internacionais, o clube italiano já aceitou a proposta dos Gunners, que gira em torno dos 50 milhões de euros. O próximo passo é a assinatura do contrato: os termos pessoais já foram acertados entre atleta e clube.

Rival do Arsenal em Londres, o Chelsea também possuía interesse no atleta, mas não chegou a realizar uma proposta oficial. Destaque na campanha histórica do Bologna, que terminou a Serie A 23/24 com uma vaga na Champions League, Calafiori manteve o altíssimo nível de atuações na Azzurra, pela Euro 2024, e também era desejado pela Juventus.

Apesar do gol contra acidental no duelo diante da Espanha, Calafiori foi um dos defensores mais regulares da primeira fase do torneio. O destaque em campo e as semelhanças físicas fizeram com que o zagueiro fosse comparado com os lendários defensores italianos Paolo Maldini e Alessandro Nesta. Confira estatísticas do zagueiro na competição:

3 jogos

1 assistência

2 interceptações por jogo

1 desarme por jogo

4.3 bolas recuperadas por jogo

93% de acerto no passe

2.3 lançamentos por jogo

Mirado pelo Arsenal, Calafiori em ação pela Itália na Eurocopa. (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Pela temporada italiana, foram 33 partidas, com dois gols e cinco assistências. Além disso, Calafiori foi um dos jogadores com mais interceptações na Serie A 23/24 (1.3 por jogo).