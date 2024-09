Após invadir vestiário armado, dirigente do Talleres declara guerra ao presidente da AFA: ‘Não ficaremos calados’

Chiqui Tapia, presidente da AFA (AFP)







Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 10/09/2024 - 07:05 • Córdoba (ARG)

Um escândalo estampou as páginas dos jornais esportivos argentinos nos últimos dias. Andrés Fassi, presidente do Talleres de Córdoba, se revoltou com um gol irregular do Boca Juniors assinalado pelo árbitro Andrés Merlos e invadiu o vestiário da arbitragem armado. Seguranças locais precisaram intervir na situação.

Dias após o ocorrido, o dirigente deu uma entrevista coletiva. Em tom enfático e combativo, Fassi se dirigiu diversas vezes ao presidente da AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia.

-Chiqui, o pessoal está cansado, o futebol está cansado de que aconteçam coisas estranhas. O futebol está cansado de que escrevamos um regulamento hoje e o mudemos amanhã, os torcedores estão cansados. Mas, claro, convidamos torcidas organizadas, os convidamos para a Copa do Mundo. Permitem que cada clube não diga nada, que apoie. Não, Chiqui, não aceitamos isso.

Além da acusação levar torcidas organizadas à Copa do Mundo, Fassi também recordou a pouca atenção de Tapia às considerações sobre melhoras no futebol do país.

-Chiqui, infelizmente te pedi para nos encontrarmos há mais de um ano e meio. Da última vez que marcamos um encontro, você me fez ir um domingo. Eu fui, mas você não me recebeu. Nem na segunda-feira ou na terça-feira. Não só não me recebeu, como também prejudica permanentemente uma instituição que merece respeito.

Ele prossegue:

-Eu trouxe propostas em 2019/20, quando estávamos lidando com a questão dos direitos de transmissão, e elaborei um projeto intitulado "A Decisão dos Mil Milhões de Dólares" para você e todos os presidentes. Se vocês tivessem visto o que trabalhei nesse projeto, junto com 14 pessoas, por mais de dois meses, teriam visto que era para trazer ao futebol argentino os melhores recursos econômicos. Eu propus que nos sentássemos para um debate, algo que estou pedindo há quatro anos, não nas reuniões do comitê executivo, onde tudo é decidido, onde muitos apenas levantam a mão e onde também não fomos ouvidos ou levados em conta.

O dirigente ainda afirmou que o Talleres é uma instituição frequentemente prejudicada pela AFA. Como exemplo, foi citado um episódio recente: o pedido formal do clube para não entrar em campo durante a Data FIFA foi ignorado pela instituição. No último dia 7, o time de Córdoba jogou com sete desfalques contra o Boca Juniors, pela Copa Argentina, a partida que gerou toda a confusão.

Lance que causou a confusão em Talleres x Boca Juniors (Foto: Reprodução)

De acordo com Fassi, a decisão de marcar a partida para o sábado (7), além de ter prejudicado o Talleres em campo, escancarou a falta de equidade da AFA em seus direcionamentos.

Com relação ao árbitro da partida, Fassi relembrou que Merlos já prejudicou o Talleres em outras oportunidades.

-Estamos falando de um árbitro que prejudica o Talleres há mais de três anos. Em 2020, 21 e 22 nós lidamos com situações parecidas - afirmou o presidente do Talleres.

Andrés Merlos, árbitro da AFA acusado por Fassi (Foto: AFP)

Talleres x AFA: o que disse o árbitro?

Após a entrevista do dirigente, Merlo foi ouvido pelo canal de televisão DSports. Ele deu detalhes da situação vivida e lamentou a impunidade no caso.

-Estávamos com a equipe de arbitragem conversando a caminho do vestiário sobre como tudo tinha saído, pelos pênaltis que foram cobrados. Estávamos descontraídos e, quando estávamos chegando ao vestiário, Fassi estava parado com cinco pessoas, não sei como ele conseguiu chegar naquela área. Então ele começou a gritar comigo, se colocou cara a cara e eu pedi para ele se retirar.

-Ele ameaçava, dizia 'vamos te matar, filho da puta, você vive nos ferrando' com um tom mexicano, parecia assim. Eu dizia para ele vir ao vestiário. Lá estava a polícia, que colocou os escudos. Eles vieram ao vestiário e me mostraram a coronha de uma arma. Eu sou militar e reconheço quando vejo uma arma. Me deixaram ver e me disseram algo que eu senti como uma ameaça.

-Foi um fato muito lamentável, triste. Sinceramente, é doloroso para o futebol que aconteçam esse tipo de coisas. Não há explicação para o que esse homem faz, parece que ele tem uma impunidade, não sei se é política, econômica ou o quê, mas tem uma impunidade incrível. Não tenho palavras, já havia tido um incidente com ele no ano passado, quando aconteceu a mesma coisa.

Fassi ainda denunciou Merlos por uma suposta agressão em meio à confusão. Comprovada, ela pode causar o banimento do juiz do quadro da AFA, de acordo com o artigo 265º do regulamento da instituição.