Angel Gomes sofre choque forte e cai desacordado

Torcida do Lille (Foto: Divulgação/ Lille)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 15:35 • Reims (FRA)

Após apenas 10 minutos de bola rolando no Stade Auguste Delaune, casa dos Reims, Angel Gomes cai desacordado depois do choque violento com Amadou Koné, meio campista do Lille, que foi expulso logo depois a confusão. Ambos os jogadores vinham em direção contrária quando a batida aconteceu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Momento em que Angel Gomes sofre o choque e cai desacordado

O juiz autorizou a entrada da ambulância e da assistência médica rapidamente, o atendimento levou 22 minutos. Depois, Angel foi retirado do estádio em uma ambulância junto a aplausos de todos os que estavam no local. Os jogadores voltaram a aquecer por mais alguns minutos e a partida foi reiniciada 30 minutos depois do ocorrido.

Nas redes sociais, o Lille informou que Gomes já tinha recobrado a consciência quando deixava o estádio - Podemos confirmar que Angel Gomes recuperou a consciência e foi transferido para o hospital. Todos os nossos pensamentos estão com ele- publicou o clube.

A partida da inicio a 1ª rodada da Ligue 1 2024/25. O confronto segue zero a zero até a última atualização.

Reims e Lille se enfrentam pela 1ª rodada da Ligue 1 2024/25 (Photo by Ozan KOSE / AFP)