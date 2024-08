Andreas Pereira pode receber proposta de gigante europeu em breve

Andreas Pereira em ação com a camisa do Fulham. (Foto: AFP)







Publicada em 09/08/2024

Andreas Pereira, destaque do Fulham na última temporada da Premier League, é um dos grandes alvos de mercado entre os volantes no futebol europeu. Aos 28 anos, o atleta não deve permanecer nos Cottagers e um dos destinos possíveis é o Chelsea, que mantém o atleta no radar após perder Conor Gallagher para o Atlético de Madrid.

O destino de Andreas não deve ser no Fulham, porém, isso não significa que qualquer proposta será aceita. Recentemente, o time recusou o valor de 25 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões) oferecido pelo Olympique de Marseille, da França. O contato foi incentivado pelo treinador italiano Roberto de Zerbi, que chegou ao time francês nesta temporada, e teve contato com o futebol de Andreas quando dirigia o Brighton.

Andreas Pereira em treinamento pela Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A proposta do Olympique de Marseille foi a única abordagem oficial por Andreas. Além dos franceses e do Chelsea, outros times da Premier League buscam a contratação do meia da Seleção Brasileira.

A saída de é acordada via contrato: após duas temporadas de destaque, o clube não deve dificultar a saída, conforme a vontade do atleta. O Chelsea ainda não fez proposta oficial e lida com um elenco inflado, que conta com mais de 40 jogadores a poucas semanas do início da temporada.

Andreas já se reapresentou ao Fulham e deve disputar um amistoso de pré-temporada neste sábado, contra o Hoffenheim, da Alemanha. A janela de transferências europeia encerrará no dia 30 de agosto.