André Jardine comemora bicampeonato mexicano pelo América: ‘Estamos fazendo história’

André Jardine vence o segundo título pelo América (Divulgação/América)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 18:12 • Cidade do México (MEX)

O América, do técnico André Jardine, conquistou o bicampeonato mexicano ao superar o Cruz Azul por 1 a 0, nesta segunda-feira (27). A vitória, com gol de Henry Martín, garantiu o título do torneio Clausura do Campeonato Mexicano cinco meses depois de o clube ter conquistado o Apertura. Maior campeão nacional, com quinze troféus, o Águia comemorou o primeiro bicampeonato em 35 anos. Na época, o time da capital também era comandado por um brasileiro, o técnico Jorge Vieira.

Dono da melhor campanha na primeira fase tanto no Apertura 23 como no Clausura 24, o América confirmou o favoritismo em ambas as ocasiões ao vencer as duas Liguillas - como os mexicanos chamam a fase de mata-mata a partir das quartas de final. Com os dois títulos, o América levou automaticamente também o troféu de Campeão dos Campeões, que tradicionalmente coloca frente a frente os vencedores do Apertura e do Clausura antes do início da temporada seguinte.

➡️ Vinícius Júnior abre o jogo sobre a transferência de Mbappé ao Real Madrid

- Foi uma grande noite. Um clássico com o Azteca lotado é sempre um prêmio ao futebol e a quem ama esse esporte. Nosso grupo merece, pelo trabalho duro que tem feito e pelos talentos que tem sido capaz de reunir - comemorou André Jardine.

André Jardine conquista bicampeonato pelo América (Divulgação/América)



- Estamos fazendo história e não pensamos em parar. O futebol alegre, eficiente e ofensivo dá resultados e marca a memória das pessoas. Sabemos o quão difícil será para nos mantermos no topo, mas esse é o tipo do desafio que nos motiva a levantar cedo toda manhã - concluiu o brasileiro.

Ex-São Paulo e ex-Seleção Brasílieira Olímpica, pela qual foi campeão em Tóquio, em 2021, o treinador gaúcho, de 44 anos, chegou ao futebol mexicano em 2022 para dirigir o Atlético de San Luis. Após boas campanhas, levando uma equipe modesta à Liguilla pela primeira vez em duas ocasiões, Jardine despertou o interesse do América. Logo em seu primeiro torneio, o brasileiro encerrou um jejum de cinco anos sem títulos do novo clube, repetindo o feito nesta temporada.

FUT INTERNACIONAL