Fabian Schär comemora o gol de empate contra o Wolves (Foto: Justin Tallis/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 15:59 • Rio de Janeiro

Wolverhampton e Newcastle se enfrentaram na manhã deste domingo (15), pela quarta rodada da Premier League, em um duelo que marcou a estreia do ex-Fluminense André como titular do Wolves. Ao todo, cinco jogadores brasileiros estiveram em campo.

Primeiro tempo

Com João Gomes e André no meio-campo e Matheus Cunha mais avançado, o Wolves optou por uma postura defensiva, mesmo jogando em casa. A equipe permitiu que o Newcastle dominasse a posse de bola e ocupasse a intermediária ofensiva, apostando em contra-ataques rápidos. Aos 36 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu certo: João Gomes recuperou a bola próximo à área defensiva e lançou Matheus Cunha. O brasileiro encontrou Larsen pela direita, que cruzou para a área. João Gomes, que iniciou a jogada, fez um corta-luz preciso, deixando Mario Lemina livre para abrir o placar para o Wolves.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Wolves controlava bem a partida e impedia o Newcastle de criar grandes chances. André, em sua estreia, foi aplaudido a cada interceptação. No entanto, aos 29 minutos, o Newcastle empatou. Bruno Guimarães encontrou o suíço Schär, que arriscou um chute de longe; a bola desviou na defesa, enganou o goleiro Johnstone e foi parar no fundo das redes.

Logo depois, André, que já tinha cartão amarelo, foi substituído por Tommy Doyle. A virada veio aos 35 minutos, quando Barnes, que havia entrado no intervalo, cortou para o meio e acertou um belo chute de fora da área no ângulo. Nos minutos finais, o Wolves ainda tentou o empate, mas o goleiro Pope fez uma defesa espetacular em um voleio de Matheus Cunha, garantindo a vitória do Newcastle, que contou também com brasileiro Joelinton entre seus destaques, por 2 a 1.

✅ FICHA TÉCNICA

WOLVERHAMPTON 1 X 2 NEWCASTLE

PREMIER LEAGUE - 4ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 12h30;

📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)

⚽ Gols: 36' Lemina (WOL); 75' Schär e 80' Barnes(GIR);

🟨 Cartões: André, Semedo e Nouri (WOL); Burn e Joelinton (NEW)

🟥 Cartões: (-)

⚽ ESCALAÇÕES:

WOLVERHAMPTON (Técnico: Gary O´Neil)

Sam Johnstone; Nelson Semedo (Matt Doherty), Yerson Mosqueira, Craig Dawson, e Rayan Ait Nouri (Carlos Borges); André (Tommy Doyle), João Gomes, Jean-Ricner Bellegarde (Hee-Chan Hwang) e Mario Lemine; Matheus Cunha e Jørgen Strand Larsen (Gonçalo Guedes)

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Nick Pope; Livramento (Trippier), Fabian Schär, Dan Burn e Lewis Hall; Joelinton (Joe Willock), Bruno Guimarães (Lloyd Kelly), Sean Longstaff (Sandro Tonali); Jacob Murphy, Alexander Isak (Harvey Barnes) e Anthony Gordon