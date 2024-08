Ancelotti projeta objetivo ambicioso para o Real Madrid na temporada 24-25

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Foto: JAVIER SORIANO / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 08:20 • Redação do Lance!

O Real Madrid chega para a temporada 24-25 com status de time a ser batido na Espanha e na Europa. Detentor dos títulos da Champions League e do Campeonato Espanhol, o time de Carlo Ancelotti não deseja parar por aí: ao menos foi o que o italiano afirmou na coletiva de imprensa antes da estreia por LA LIGA, neste domingo, contra o Mallorca. O comandante traçou o objetivo de vencer todos os títulos possíveis na temporada que iniciou na quarta passada (14).

-Nosso objetivo é vencer todos os títulos na temporada.

Aliás, se a meta é levantar troféus, o Real Madrid iniciou a temporada de forma espetacular. Pela Supercopa da Uefa, contra a Atalanta, o time venceu por 2 a 0, com gols de Fede Valverde e do estreante Kylian Mbappé. O desafio de manter o nível de atuações e resultados é grande, mas o comandante reafirmou a confiança no estrelado elenco merengue, mas apontou o crescimento de rivais como o Barcelona e o Atlético de Madrid.

-O Real Madrid é o favorito para a La Liga? Teremos que lutar para ganhá-la. O futebol espanhol tem qualidade, você viu isso durante a EURO e as Olimpíadas. Barcelona e Atlético ficaram mais fortes. Esta é uma liga divertida.

Além do Campeonato Espanhol, o Real Madrid terá a Champions League, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e o Mundial de Clubes para disputar. Sobre a maratona de competições, que deve durar aproximadamente 11 meses, Carlo Ancelotti revelou que planeja rodar o elenco para descansar atletas, principalmente os que disputam competições internacionais com seleções.

-Com onze meses de competições, estamos pensando em dar algumas férias aos jogadores durante a temporada. Uma semana ou mais, para passar com as famílias. Especialmente os jogadores que jogam com as seleções nacionais.

O Real Madrid é o atual campeão da Champions League. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

Para isso, o time precisará de peças variadas para cada posição. Questionado sobre a chegada de reforços para a zaga, o italiano foi enfático: não chegarão reforços. Ele reforçou a confiança no quarteto Militão, Rüdiger, Alaba e Vallejo, além de valorizar os jovens que o Real Madrid possui para a posição. Na semana passada, o time perdeu o promissor zagueiro Joan Martínez, de 16 anos, que teve rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo e perderá parte da temporada.

