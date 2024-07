Alvo de Chelsea e Bayern de Munique, artilheiro da Eurocopa despista futuro

Dani Olmo, artilheiro da Eurocopa 2024. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 14:13 • Berlim (ESP) • Atualizada em 15/07/2024 - 15:21

Artilheiro da Eurocopa e decisivo na fase do mata-mata, Dani Olmo está sendo disputados por gigantes do futebol europeu e pode deixar o RB Leipzig na próxima temporada. Acompanhado de perto por Bayern de Munique e Chelsea, o espanhol despistou sobre o futuro após a conquista da competição continental. Além disso, o Manchester City de Pep Guardiola é mais um candidato à contratação.

Dani Olmo foi um dos grandes protagonistas do título espanhol na Euro: com a lesão de Pedri nas quartas de final, diante da Alemanha, o meia assumiu a titularidade no time de Luis de la Fuente e foi absolutamente decisivo, com três gols e duas assistências no mata-mata.

Empatado com outros cinco jogadores, Dani Olmo levou o prêmio de artilheiro da Eurocopa.

Após o título, o meia criado nas categorias de base do Barcelona foi questionado sobre o futuro. Olmo estaria disposto à retornar ao clube blaugrana? O meia deixou a questão em aberto.

- Veremos, veremos... tem sido muito especial disputar o campeonato alemão por todos estes anos.

As boas atuações de Olmo pela Fúria não são de hoje: ele já tinha tido bastante destaque na Eurocopa 2021 e na Copa do Mundo 2022, porém, os holofotes mundiais se viraram totalmente para o jogador após as grandes atuações na fase eliminatória. Além dos gols decisivos, o meia salvou a Espanha com um corte em cima da linha, na reta final da decisão em Berlim.

O Mundo Deportivo, da Espanha, afirma que Olmo está muito próximo de trocar o Leipzig pelo Bayern de Munique, porém, o Chelsea corre por fora.

Um retorno ao futebol espanhol, por onde o meia atuou no futebol de base, também pode ser uma opção. Apesar de criado em La Masia, Olmo partiu para atuar na Croácia, pelo Dínamo de Zagreb, ainda com 18 anos.