Alisson revela choque com saída de Klopp e projeta futuro do Liverpool sem o técnico

Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 10:00 • Liverpool (ING)

O goleiro Alisson detalhou, em entrevista exclusiva, como Jürgen Klopp anunciou para o elenco do Liverpool que deixaria o clube ao final da temporada. A decisão do técnico pegou a todos de surpresa e causou um choque, segundo o jogador da Seleção Brasileira.

- Nós ficamos sabendo no mesmo dia que saiu a público. Ficamos muito chocados com essa decisão, mas eu sabia que esse momento chegaria. Em algum momento precisa ter um final, acabar o ciclo. Temos muito respeito pelo Klopp e sabe que se ele tomou essa decisão, é o melhor para ele.

Alisson ainda revelou os impactos imediatos da decisão de Klopp no elenco dos Reds, projetou os próximos anos da equipe sem o técnico, e contou se tem algum nome de preferência para assumir o cargo de treinador do Liverpool. Todas as respostas você confere no vídeo do topo da página.

Alisson teve Jurgen Klopp como único treinador no Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)

