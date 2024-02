O Al-Ittihad recebe o Navbahor, nesta quinta-feira (22), pela segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. A bola vai rolar a partir das 13h (de Brasília), no Estádio King Abdullah, em Jidá, com transmissão do Star+. A ida terminou empatada em 0 a 0, e uma vitória simples classifica ambas as equipes. Em caso de empate, a disputa vai para as penalidades.