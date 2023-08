Caso não exista acordo entre os Reds e o Al-Ittihad, já existe um plano B: o centroavante Michail Antonio, do West Ham, é visto com bons olhos pelos árabes e os Hammers também não são opostos à saída. Com um valor de mercado estimado em 7 milhões de euros, a demora na negociação por Mohamed Salah pode levar a uma mudança de alvo.