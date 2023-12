Nesta sexta-feira (22), às 12h (horário de Brasília), o Al-Ahli visita o Al-Hazem no King Abdullah Sports City, em Buraidah, na Arábia Saudita, em jogo válido pela 18ª rodada da Saudi Pro League. Os Hazem Al-Samood são os últimos colocado com quatro pontos atrás do primeiro time fora da zona, e só a vitória interessa para tentar sair do sufoco. Já os Safeer Al Watan (34) estão na tarceira colocação, atrás somente do Al-Hilal (47), líder, e do Al-Nassr (37), vice-líder, o triunfo nessa partida significa alcançar os mesmo 37 pontos da equipe de Cristiano Ronaldo. O jogo terá transmissão do Canal GOAT (YouTube).