‘Acabou o futebol’: Internet vai à loucura com o anúncio de Mbappé pelo Real Madrid

Francês será jogador do Real Madrid na próxima temporada. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 14:57 • Redação do Lance!

Kylian Mbappé foi anunciado oficialmente pelo Real Madrid na tarde desta segunda (3). A contratação bombástica do atacante francês promete ampliar o domínio dos Blancos no futebol europeu: o Kylian se juntará a estrelas como Vini Jr, Bellingham e Rodrygo no comando do ataque.

O Real Madrid, que se sagrou campeão da Champions League pela 15ª vez no último sábado, terá um reforço de peso no poderio ofensivo. A chegada do astro já era comentada e dada como certa pelos jornalistas há semanas, porém, com a oficialização pelos perfis oficiais do clube, os internautas foram à loucura. Confira o anúncio e a reação dos internautas:

Mbappé no Real Madrid: internet decreta o fim do futebol

Astro da seleção da França, Mbappé está realizando 'sonho' de infância no Real Madrid. (Foto: Franck Fife/AFP)

