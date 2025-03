O São Paulo abriu a Supercopa do Brasil feminina jogando com autoridade e goleando o Sport por 4 a 0, na noite desta sexta-feira (7), na Ilha do Retiro, no Recife. Giovanna Crivelari, Bia Menezes, Karla Alves, de pênalti, e Bruna Calderan marcaram os gols da partida. Camilinha ainda desperdiçou uma panalidade no primeiro tempo para as paulistas.

Como foi a vitória do São Paulo?

O gol do Tricolor demorou apenas dois minutos para acontecer. Aline Milene invadiu a área rubro-negra com facilidade e tocou para a Giovanna Crivelari abrir o placar. O time paulista teve a oportunidade de aumentar ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos, de pênalti. A goleira Nanda defendeu a cobrança de Camilinha.

Mesmo com o placar magro, era o São Paulo quem dava as cartas no jogo, e o Sport mal conseguia sair com a bola. O segundo gol foi de Bia Menezes, aos 13 minutos da etapa final. A lateral-esquerda tricolor foi entrando na área com facilidade e tocou na saída da goleira Nanda, no canto esquerdo. Karla Alves, aos 31 minutos, ampliou o placar cobrando pênalti com muita força; a goleira Nanda, que já havia defendido uma cobrança, chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. E aos 35, Bruna Calderan, se aproveitando de mais uma falha da defesa pernambucana, marcou o quarto gol do jogo.

Giovanna Crivelari comemora seu gol em Sport x São Paulo, pela Supercopa do Brasil Feminina, na Ilha do Retiro. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O que vem por aí?

Agora, o São Paulo espera o vencedor do duelo entre Real Brasília e Flamengo, domingo (9), no Bezerrão, para conhecer seu adversário nas semifinais, que devem acontecer nesta quarta-feira (12). O mando de campo será decidido pela pontuação dos times em todos os jogos; ou seja, se houver empate e decisão nos pênaltis em Real x Fla, o São Paulo será o mandante; se houver um vencedor, manda quem tiver melhor saldo; persistindo empate nos saldos, manda quem tiver menos cartões vermelhos, depois amarelos, e finalmente, o ranking da CBF.

Do outro lado da chave, Bahia e Cruzeiro duelam neste sábado (8), em Alagoinhas; o vencedor encara Grêmio ou Corinthians, que se enfrentam domingo, na Arena do Grêmio.

Próximos jogos:

Sábado, 8 de março

19h - Bahia x Cruzeiro - Carneirão (Alagoinhas, BA)

Domingo, 9 de março

16h - Grêmio x Corinthians - Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

16h - Real Brasília x Flamengo - Bezerrão (Gama, DF)