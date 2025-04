Seleção: Arthur Elias aposta em organização e eficiência para enfrentar os EUA

O técnico Arthur Elias projetou os desafios que a Seleção Brasileira Feminina enfrentará nos amistosos contra os Estados Unidos e destacou a importância da evolução da equipe. Após o primeiro treino em solo americano, realizado nesta terça-feira (1º), ele enfatizou a necessidade de um sistema defensivo sólido e de maior eficiência no ataque para encarar as atuais campeãs olímpicas.

A Seleção treinou no complexo esportivo da Long Beach State University, em Los Angeles, com foco na organização tática e no ajuste físico. O grupo trabalhou inicialmente de forma separada, com ênfase em situações ofensivas e defensivas, antes de integrar o elenco em um treino coletivo.

- Foi o primeiro dia que a gente veio ao campo. Conseguimos trabalhar situações isoladas, como era proposto, situações que podem nos oferecer chances de gol. O grupo ainda teve que ter um controle de carga, especialmente com algumas atletas. Então a gente optou por fazer essas situações separadas, ataque e defesa, e depois juntar. Acho que foi bastante interessante para um primeiro momento de um reencontro nosso da Seleção, com as atletas que já tiveram informações sobre o nosso plano de jogo. E agora, nos próximos dias, vamos executar o plano com uma situação mais jogada e de enfrentamento - explicou o treinador.

Com foco inicial em aprimorar situações táticas específicas, tanto no ataque quanto na defesa, a ideia foi consolidar o bom entrosamento entre as jogadoras e reforçar as ideias de jogo. Arthur Elias destacou os principais desafios que a equipe enfrentará no confronto contra as atuais campeãs olímpicas.

- Minha função é que a gente consiga ser uma equipe que marque muito bem, que anule os principais pontos que os Estados Unidos têm a seu favor, a qualidade do meio-campo, a velocidade das atacantes, a eficiência delas, as bolas paradas. Então é uma equipe que realmente vai nos testar muito defensivamente, mas também que a gente consiga criar mais oportunidades, mais e mais oportunidades de gol e que, obviamente, a gente consiga ter eficiência para sair com resultado positivo - afirmou.

Treino da Seleção Brasileira no complexo esportivo da Long Beach State University (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Para ele, o aspecto mental também será crucial para a performance da Seleção, já que a equipe norte-americana tem muita confiança e experiência. O amistoso será também uma oportunidade de testar o processo de renovação que ambas as seleções estão vivenciando.

- A gente aproveita cada minuto aqui com elas para que a gente ganhe consistência, entrosamento e confiança naquilo que a gente vai fazer. O aspecto mental também vai ser muito importante, vamos jogar contra uma equipe que tem uma confiança muito grande, que tem uma experiência muito grande também, mas assim como a nossa tem um processo de renovação. Acho que vai ser uma mistura importante tanto para elas quanto para a gente vir aqui jogar com a proposta de vencer elas dentro da casa delas - completou o treinador.

O primeiro duelo acontece no sábado (5), às 18h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. O segundo jogo será na terça-feira (8), às 23h30 (de Brasília), no PayPal Park, em San José.