Espanha x Portugal: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Nations League feminina

Espanha e Portugal se enfrentam nesta terça-feira (8) pela 4ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações Unidas feminina. A bola começa a rolar às 14h (de Brasília), no Estádio Abanca-Balaídos, em Vigo (ESP), e terá a transmissão exclusiva da ESPN (TV fechada).

A equipe espanhola perdeu apenas uma vez neste campeonato. Ao todo, o time venceu a seleção belga e a própria seleção portuguesa, porém perdeu para a Inglaterra. Caso seja vitoriosa nesta partida, a Espanha ficará muito perto da classificação à fase de mata-mata.

Seleção feminina espanhola comemora gol feito diante Portugal (Foto: Miguel Riopa / AFP)

A seleção portuguesa, por sua vez, faz um campeoato regular até o momento. O time empatou com a Inglaterra na primeira rodada, ganhou da Bélgica na segunda e perdeu para a Espanha no último jogo, somando quatro pontos no torneio. Portugal se encontra em 3º no grupo e busca a vitória para não correr perigo de ser eliminado nas últimas rodadas.

Confira as informações do jogo entre Espanha e Portugal pela Liga das Nações Unidas Feminina

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANHA X PORTUGAL

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS- UEFA NATIONS LEAGUE FEMININA

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de abril de 2025, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Abanca-Balaídos, em Vigo (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado)

ESPANHA (Técnico: Julian Nageslmann): Cata Coll; Leila Ouhabi, Laia Aleixandri, Mariá Mendez, Jana Fernández; Aitana Bonmatí, Patricia Guijarro, Alexia Putellas; Matriona Caldentey; Salma Paralluelo, Clàudia Pina

PORTUGAL (Técnico: Luciano Spaletti): Teixeira Pereia; Ana Borges, Carole Costa, Diana Gomes; Andreia Jacinto, Tatiana Pinto, Catarina Amado, Joana Marchão; Andreia Norton; Ana Capeta, Diana Silva