Fortaleza e Corinthians iniciam a semana na expectativa pelo jogo decisivo pela semifinal da Copa Sul-Americana. E a grande novidade desse confronto é a chegada de Mano Menezes ao clube paulista, algo que Vojvoda precisará se adaptar no confronto da volta, na Arena Castelão.



Já pensando neste 'novo' confronto tático, o técnico argentino falou sobre o que espera do Timão sob o comando do treinador gaúcho.