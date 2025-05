Vojvoda avalia derrota do Fortaleza e celebra classificação

Mesmo com o revés para o Racing-ARG por 1 a 0, o Fortaleza obteve a sua classificação rumo às oitavas da Copa Libertadores. Isso porque, na última quinta-feira (29), o clube contou com o triunfo do Colo-Colo-CHI sobre o Atlético Bucaramanga-COL (1 a 0). O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a partida e a vaga obtida na próxima fase.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— O Racing dominou o jogo com a bola, principalmente no 2º tempo. Nosso objetivo era defender e contra-atacar. Tivemos uma ação antes do gol do Martínez, mas o futebol tem esses aspectos. Jogadores dessa qualidade definem esses jogos - disse.

— Ficamos com esse sabor amargo pelo esforço feito pelos jogadores, mas temos que valorizar que conseguimos passar para as oitavas. Não estamos em um bom momento, sabemos. E neste momento, classificar às oitavas significa muito para o clube e para esse elenco - contou o técnico.

continua após a publicidade

Vojvoda também avaliou a importância da parada de 1 mês nas competições, que acontecerá por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

— Temos que aproveitar essa parada, mas antes da parada temos dois jogos pela frente. E são dois jogos importantes, porque sabemos que o Brasileirão não vai dar oportunidades, cada ponto vale muito. Temos que planejar bem essa janela, recuperar jogadores que estão no departamento médico. E a partir disso, confiar nesse elenco na segunda parte do ano - contou o argentino.

Partida entre Racing e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

As oitavas de final da Copa Libertadores serão realizadas em agosto. O sorteio dos confrontos acontece na próxima segunda-feira (2 de junho).

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza fatura premiação milionária com vaga nas oitavas da Libertadores

Agenda do Fortaleza

Depois do compromisso internacional, o Fortaleza volta as suas atenções para a disputa da Série A. O próximo adversário será o Flamengo, fora de casa, no domingo (1º). Atualmente, o Tricolor é o 16º colocado na tabela da competição, com dez pontos.