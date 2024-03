Foto: Daniel Galber/UAI Foto/Gazeta Press







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 18:57 • São Paulo (SP)

O jogo de ida entre Fortaleza e Ceará, que aconteceu na tarde deste sábado (30), no Castelão, terminou empatado sem gols. No próximo dia 6, as equipes voltam a campo para decidir quem ficará com a taça do Campeonato Cearense.

O duelo começou em ritmo forte e, logo aos três minutos, o Ceará tentou abrir o marcados com Raí Ramos, que parou em João Ricardo. Pouco depois, o Leão reagiu com Moisés, mas Matheus Bahia afastou em cima da linha. Lucero e Lourenço ainda tiveram chances em finalizações, mas sem sucesso.

No segundo tempo, as equipes voltaram com a mesma vontade do início, mas quem levou perigo primeiro foi o Fortaleza, que parou em Richard. O Ceará tinha mais posse de bola, e Saulo Mineiro desperdiçou ótima chance cara a cara com João Ricardo. Apesar das chances dos dois lados, o marcador não saiu do zero.