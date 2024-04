Onde Assistir: Copa Sul-Americana







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (03), Trinidense e Fortaleza se enfrentam pela primeira vez na história em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As duas equipes brigam pela classificação no grupo D da competição e este primeiro jogo acontece no lendário estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.



Atual vice-campeão da competição, o Fortaleza entra em campo hoje às 21:00 da noite, horário de Brasília, para enfrentar o penúltimo colocado do campeonato paraguaio. A partida terá transmissão do Star+ (serviço de streaming) e da ESPN 4.



Ficha Técnica:

Data e horário: 3/4/2024, às 21h

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção

Árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Rodrigo Carvajal

Prováveis escalações:

Trinidense: Victor Samudio; Luis De la Cruz, Gilberto Flores, Cesar Benitez e Sergio Mendoza; Román, Riveros, Salcedo, Andrada e Sinisterra; Fernando Romero. Técnico: José Arrua.

Fortaleza: João Ricardo; Emanuel Brítez, Benjamin Kuscevic, Tomás Cardona e Thauan Lara; Lucas Sasha e Kauan Rodrigues; Marinho, Kervin Andrade e Moisés; Lucero (Tomás Pochettino). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.