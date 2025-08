Agenda do Fortaleza hoje (04/08/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Corinthians no último domingo (3). A partida aconteceu na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá a semana livre para treinos.

Agenda

O Fortaleza visitou o Corinthians no último domingo (3) e empatou em 1 a 1. O embate foi válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Breno Lopes abriu o placar para os visitantes e Carrillo, nos acréscimos da etapa final, igualou o marcador.

O técnico Renato Paiva terá a semana livre para treinos. O Leão volta a campo no sábado (9), em casa, contra o Botafogo.

André Ramalho e Deyverson em Corinthians x Fortaleza (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza recebeu o Cuiabá pelo Brasileirão e venceu por 2 a 0. A equipe volta a campo no dia 6 (quarta-feira), fora de casa, diante do Flamengo.

O sub-20 do Leão perdeu para o RB Bragantino por 3 a 2, fora de casa, em jogo único pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Assim, o Leão está eliminado.

O sub-14 do Tricolor enfrentou o Ceará na final do Campeonato Cearense e ficou com o título. Após 1 a 1 no tempo regulamentar, o time levou a melhor na disputa por pênaltis, vencendo pelo placar de 4 a 2 na quarta-feira (30).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Fortaleza não tem compromissos nesta segunda-feira (4). A equipe vem de 0 a 0 contra o Minas Brasília, o que garantiu o acesso do Tricolor à Primeira Divisão - o clube tinha vencido por 2 a 1 na ida. Será a primeira participação do Fortaleza na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

O próximo desafio, nesta edição, acontecerá contra o Botafogo. A ida será no dia 8 de agosto e a volta acontecerá no dia 15.

Próximos jogos do Fortaleza