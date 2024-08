Fortaleza lidera o Brasileirão graças à constância dos bons números

Fortaleza de Yago Pikachu (ao centro) não sabe o que é perder em casa (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 07:10 • Rio de Janeiro

Não é à toa que o Fortaleza é líder isolado do Brasileirão. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda não perde há dez partidas e soma cinco vitórias nos últimos cinco jogos. Mas será neste sábado que a briga para se manter na ponta da tabela ganhará um capítulo especial, já que o duelo será diante do vice-líder, Botafogo, no Nilton Santos.

➡️Brasileirão: confira as últimas notícias, jogos, resultados e muito mais!

A campanha do Fortaleza até aqui é praticamente irretocável. Com 48 pontos em 23 jogos, o time tem aproveitamento superior ao do Palmeiras campeão do ano passado. E, ao lado do Botafogo, é o time que mais venceu no Campeonato Brasileiro deste ano, com 14 vitórias - uma a menos do que o total de triunfos que o clube conseguiu em todas as 38 rodadas da edição de 2023.

Sem grandes nomes no elenco, o time faz da constância sua principal arma. A começar pelo técnico Vojvoda, à frente da equipe desde a temporada de 2021. Mas são os números dentro de campo que atestam o grande momento do time.

Além de ser um dos times que mais venceram até aqui, o Fortaleza tem a terceira melhor defesa do Brasileirão, com 20 gols sofridos (Internacional, com 18, e Palmeiras, com 19, são os únicos que o superam nesse quesito), e é o time que menos perdeu na competição. Apenas Vasco, Cuiabá e Bahia conseguiram superar o time nos 23 jogos disputados até aqui.

Outro fator que tem ajudado o clube a fazer essa grande campanha é o desempenho em casa. Em 13 jogos, o Fortaleza venceu 10 e empatou os outros três.