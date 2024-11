Fortaleza garante classificação à Libertadores

Torcida do Fortaleza durante duelo com o Vasco (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 22:09 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza está classificado para a Libertadores de 2025. O Leão do Pici bateu o Vasco por 3 a 0 neste sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, e garantiu matematicamente a vaga na competição continental. Além do Tricolor, Botafogo e Palmeiras já haviam assegurado lugar no torneio da Conmebol.

O Laion chegou aos 63 pontos no Campeonato Brasileiro a cinco rodadas do fim da competição. Desta forma, não pode mais ser alcançado pelo Cruzeiro, primeiro time fora do G-6, que soma 47 pontos após a vitória sobre o Criciúma, também neste sábado. Além disso, a derrota do Bahia para o Juventude por 2 a 1 ajudou o Leão do Pici a consolidar a classificação.

Esta será a terceira participação do Fortaleza na Libertadores. As outras duas aconteceram em 2022 e 2023. Na primeira, chegou às oitavas de final e foi eliminado para o Estudiantes, da Argentina. Já na segunda, caiu diante do Cerro Porteño, do Paraguai, na terceira fase preliminar.

Recorde nordestino

Com a classificação à Libertadores de 2025, o Fortaleza iguala o Bahia em número de participações de um clube do Nordeste. O Esquadrão de Aço jogou o torneio continental em 1960, 1964 e 1989. No entanto, o Tricolor Baiano ainda luta para conquistar vaga na competição sul-americana pela quarta vez, e ocupa a oitava posição do Campeonato Brasileiro atualmente.

Arte da Conmebol parabenizando o Fortaleza pela classificação à Libertadores 2025 (Foto: Divulgação / Conmebol)