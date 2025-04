Fortaleza está escalado para visitar o Retrô na Copa do Brasil

Retrô e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. O duelo acontece na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O Tricolor já está escalado.

Escalação do Retrô

Nas fases anteriores da competição, o Retrô eliminou o Jequié (BA) e passou pelo Atlético-GO nos pênaltis. Os pernambucanos foram vice-campeões estaduais nesse ano e estão disputando a Série C. Em seu compromisso mais recente, o clube recebeu o Figueirense e venceu por 2 a 1.

O time de Milton Mendes vai a campo com os seguintes nomes: Volpi; Gedeilson, Claudinho, Rayan e Salomão; Radsley, Richard e Gledson; Maycon Douglas, Fernandinho e Fialho.

Escalação do Fortaleza

O Fortaleza, por sua vez, vem de empate em 0 a 0 com o Sport, fora de casa, pelo Brasileirão. O Tricolor está entrando na competição apenas nesta terceira fase, visto que disputa a Copa Libertadores.

Vojvoda tem desfalques relevantes, como Brítez, Diogo Barbosa, Tinga e Moisés. A equipe entra em campo com: João Ricardo; Mancuso, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Zé Welison e Calebe; Kervin Andrade, Deyverson e Allanzinho.

Partida entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Para esta partida, Vojvoda abriu mão do esquema com três zagueiros, escalando David Luiz e Gustavo Mancha como dupla na defesa. O ataque da equipe será composto por Calebe, Kervin Andrade, Deyverson e Allanzinho, tendo nomes como Marinho e Lucero no banco de reservas.

A equipe cearense entra em campo vivendo um momento instável na temporada. Com sete partidas sem vitórias, o último triunfo aconteceu contra o Fluminense (2 a 0), no dia 29 de março, pelo Brasileirão.