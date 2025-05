Fortaleza está escalado para receber o Retrô na Copa do Brasil

Fortaleza e Retrô se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Tricolor já está escalado.

Por conta do empate em 1 a 1 na ida, quem vencer avança para as oitavas. Qualquer empate leva o confronto para os pênaltis. Os embates da próxima fase serão definidos por sorteio, sem potes.

Escalação do Fortaleza

No jogo de ida, o Fortaleza visitou o Retrô e começou perdendo, mas Lucero igualou o marcador nos minutos finais. Assim, com o 1 a 1, o Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas de final - o mesmo vale para o Retrô.

Vojvoda terá os desfalques de nomes como Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Bruninho e Moisés. Assim, o time entra em campo com: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Martínez e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

O treinador optou por manter o esquema dos últimos jogos, mas promoveu a entrada de Tinga e David Luiz no time titular. O meio-campo, que costuma ter alternância entre as peças, será composto por Pol Fernández, Martínez e Pochettino. No ataque, Deyverson será o centroavante, com Marinho e Breno Lopes nas pontas.

Partida entre Retrô e Fortaleza, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Escalação do Retrô

Do outro lado, o Retrô viu o técnico Milton Mendes ser demitido após os últimos resultados. Com o interino Wires Souza, o clube superou o Itabaiana por 1 a 0 em seu jogo mais recente.

O time vai a campo com os seguintes nomes: Volpi; Eduardo, Mendonça, Rayan e Salomão; Gledson, Iba Ly, Maycon Douglas, Radsley e Mike; Mascote.