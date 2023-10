Se engana, no entanto, quem pensa que as referências do técnico são fruto apenas da sua relação afetiva com o Newell's. Vojvoda é, reconhecidamente, um profissional estudioso e que toma decisões de forma racional. Seu trabalho diário é prova disso: o argentino participa de todas as etapas do processo de treinamento, assistindo vídeos, planejando os exercícios e fazendo análises - tanto do próprio time quanto do adversário. O trabalho diário lhe causa tanto encanto que, ainda aos 22 anos, enquanto era jogador, o argentino costumava anotar observações sobre as sessões de treinamento que participava.