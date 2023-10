O processo de reestruturação do Fortaleza começou em 2017, quando o Leão do Pici faturou o título da Série C do Brasileirão. Nos dois anos seguintes, o Fortaleza foi campeão da Série B, além de ter faturado a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. Na temporada passada, o clube disputou a Libertadores pela primeira vez em sua história, e agora vai em busca da glória eterna na Sul-Americana