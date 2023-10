Incluindo as premiações dadas pela Conmebol na Libertadores e Sul-Americana, o Fortaleza já embolsou 4,45 milhões milhões de dólares (R$ 23 milhões) em premiações juntando as duas competições continentais O Leão do Pici foi eliminado pelo Cerro Porteño na terceira fase da Libertadores. Na Sula, a equipe cearense avançou na fase de grupos, e despachou o Libertad, América-MG e Corinthians no mata-mata.