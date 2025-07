O Fortaleza continua com as atividades de treino nesta quinta-feira (3). Em seu próximo jogo, a equipe cearense terá pela frente o Bahia, fora de casa, valendo pelas quartas da Copa do Nordeste. O embate será realizado no dia 9 de julho, a partir das 21h30 (de Brasília).

Agenda

Buscando uma reação no segundo semestre de 2025, o elenco Fortaleza segue treinando. Esta é a última semana livre antes do retorno às competições oficiais. As atividades estão sendo comandadas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Na primeira rodada do Brasileirão após a pausa, o Leão terá pela frente o Clássico-Rei contra o rival Ceará. O duelo será realizado no dia 13 de julho (domingo), na Arena Castelão. Além da Série A e do Nordestão, o Tricolor do Pici continua na disputa da Copa Libertadores.

Fortaleza durante treino (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

Os times sub-17 e sub-20 do Fortaleza não possuem compromissos nesta quinta-feira (3).

Futebol feminino

O feminino do Fortaleza não tem compromissos nesta quinta-feira (3). O próximo jogo das Leoas será realizado no dia 6 de julho (domingo), diante do Minas Brasília, pela volta das quartas do Brasileiro Feminino Série A2.

Corrida do Laion

Os ingressos para a segunda edição da "Corrida do Laion" começam a ser vendidos nesta quinta-feira (3), a partir das 12h. Sócios possuem 24h de exclusividade nas vendas.

As entradas poderão ser adquiridas pelo site responsável. O evento acontecerá no dia 12 de outubro, na Arena Castelão.

Próximos jogos do Fortaleza