F1: Piastri brilha no fim e conquista pole da Sprint do GP da Bélgica

Oscar Piastri, da McLaren, é o pole da corrida Sprint do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Em treino classificatório, realizado nesta sexta-feira (25), em Spa-Francorchamps, o australiano superou Max Verstappen (Red Bull), segundo, e Lando Norris (McLaren), terceiro, para conseguir a primeira colocação. Gabriel Bortoleto teve grande desempenho, chegou ao SQ3 e largará da 10ª colocação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a classificação?

SQ1

No início da sessão, Isack Hadjar marcou a melhor marca, com tempo de 1m42s711. Porém, na sequência, os pilotos das principais equipes foram à pista e rapidamente assumiram as primeiras colocações, com Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris entre os três primeiros, respectivamente. Na reta final, Lewis Hamilton, em 16º, corria risco de eliminação, e, na última tentativa, o inglês da Ferrari rodou na última curva e não melhorou seu tempo.

Lewis Hamilton rodou no SQ1 do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Com isso, Pierre Gasly e Oliver Bearman subiram na tabela e o heptacampeão foi eliminado na 18ª colocação. Com Hamilton, Nico Hulkenberg (16º), Alex Albon (17º), Franco Colapinto (19º) e Kimi Antonelli (20º) foram eliminados. Gabriel Bortoleto passou para o SQ2 sem dificuldades ao conseguir uma boa volta logo na primeira tentativa. O brasileiro ficou na 10ª colocação com tempo de 1m42s806.

continua após a publicidade

SQ2

Sem esperar muito, as duas McLarens já realizaram a primeira tentativa. Na volta, Piastri superou Norris novamente e assumiu a ponta com o tempo de 1m41s736, quatro décimos a frente do inglês, mas o australiano teve a volta deletada por exceder os limites de pista. Na sequência, Max Verstappen e Charles Leclerc superaram Lando, com o holandês na liderança, 1m41s583.

Com o relógio zerado, Gabriel Bortoleto estava na zona de eliminação, mas em grande volta, o brasileiro subiu para a quinta colocação. Além dele, Esteban Ocon também se destacou e subiu para quarto. Em certo momento, Lando Norris estava eliminado, mas conseguiu se salvar e assumiu a liderança com o tempo de 1m41s412.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Após ter a volta deletada na primeira tentativa, Oscar Piastri foi ao SQ3 com emoção, na 10º colocação, por apenas 0.041 segundos à frente de Liam Lawson, o primeiro na zona de eliminação. Além do neozelandês da Racing Bulls, Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso e Lance Stroll foram eliminados.

SQ3

Após os pilotos demorarem a sair dos boxes, só uma tentativa foi realizada, já que o pneu macio era de uso obrigatório. Com três minutos para o fim, os carros foram à pista. Após as voltas rápidas, Oscar Piastri superou Max Verstappen (2º) e Lando Norris (3º), quebrou o recorde extraoficial da pista, 1m40s510, e garantiu a pole da Sprint. Gabriel Bortoleto ficou na 10º colocação, com tempo de 1m42s176.

Oscar Piastri foi pole da Sprint do Grande Prêmio da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Tabela da Classificação Sprint do GP da Bélgica de F1

POS Piloto Equipe Tempo 1 Oscar PIASTRI McLaren Mercedes 1:40.510 2 Max VERSTAPPEN Red Bull RBPT Honda 1:40.987 3 Lando NORRIS McLaren Mercedes 1:41.128 4 Charles LECLERC Ferrari 1:41.278 5 Esteban OCON Haas Ferrari 1:41.565 6 Carlos SAINZ Williams Mercedes 1:41.761 7 Oliver BEARMAN Haas Ferrari 1:41.857 8 Pierre GASLY Alpine 1:41.959 9 Isack HADJAR Racing Bulls RBPT Honda 1:41.971 10 Gabriel BORTOLETO Sauber Ferrari 1:42.176 11 Liam LAWSON Racing Bulls RBPT Honda 1:42.169 12 Yuki TSUNODA Red Bull RBPT Honda 1:42.184 13 George RUSSELL Mercedes 1:42.330 14 Fernando ALONSO Aston Martin Mercedes 1:42.453 15 Lance STROLL Aston Martin Mercedes 1:42.832 16 Alex ALBON Williams Mercedes 1:43.212 17 Nico HÜLKENBERG Sauber Ferrari 1:43.217 18 Lewis HAMILTON Ferrari 1:43.408 19 Franco COLAPINTO Alpine 1:43.587 20 Andrea Kimi ANTONELLI Mercedes 1:45.394

Mais no Lance!: GP da Bélgica de F1

➡️ Piastri lidera único treino livre do GP da Bélgica de F1; Bortoleto é 13º

➡️ Bortoleto se irrita com Hamilton durante treino livre na Bélgica; veja vídeo

➡️ GP da Bélgica de Fórmula 1: conheça o Circuito de Spa-Francorchamps

➡️ Quantas vezes Ayrton Senna venceu em Spa-Francorchamps, na Bélgica?

➡️ Eau Rouge e Raidillon: um dos trechos mais traiçoeiros da Fórmula 1 fica na Bélgica

Veja a programação do GP da Bélgica na F1 2025

➡️ Sábado, 26 de julho

🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho

🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília