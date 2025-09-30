F1: Bortoleto ressalta desafios antes de estreia em Singapura

Gabriel Bortoleto chega à 18ª etapa da temporada 2025 da Fórmula 1 (F1), neste fim de semana, em uma pista que nunca pilotou na vida. Com o GP de Singapura prestes a ser realizado, o brasileiro vai encarar o desafio de um dos traçados mais fisicamente desafiadores do campeonato, com altas taxas de umidade e calor que elevam consideravelmente a exigência sobre os pilotos. E o brasileiro demonstrou animação para estrear em Marina Bay com o carro da Sauber.

Bortoleto ressaltou que tem feito experiências há algum tempo no simulador, com o objetivo de se adaptar à pista, mas reconheceu o nível do desafio que o espera. Ainda assim, demonstrou animação para correr no local pela primeira vez e ressaltou as características que costumam tornar Singapura um palco de extremas dificuldades.

Gabriel Bortoleto e sua Sauber no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Ozan Kose / AFP)

— Estou realmente ansioso por Singapura. A pista é completamente nova para mim, ainda que eu tenha me preparado no simulador — destacou Bortoleto — Então, estou bem animado para ver o que há guardado para nós lá. Corrida noturna, muros, calor e umidade: será um grande desafio, mas é isso que o torna animador — ressaltou.

Com tudo isso, o plano do brasileiro é atingir o máximo de adaptação ao circuito no menor tempo possível. Para Bortoleto, o mais importante é que a Sauber aproveite cada oportunidade que aparecer no fim de semana.

— O objetivo é me adaptar à pista o mais rápido possível, encontrando o ritmo e tirando o máximo de cada chance que tivermos nesse fim de semana — finalizou Bortoleto.

