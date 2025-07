A Fórmula 1 (F1) realiza nesta sexta-feira (25), às 11h30 (de Brasília) a classificação sprint do GP da Bélgica. A sessão acontece no Circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot. O Grande Prêmio ocorre no histórico circuito belga, que esteve na primeira temporada da categoria, em 1950. A sessão tem transmissão da BandSports e F1TV. ATUALIZAÇÃO: 🟩 SQ1 em andamento!

Como está sendo a classificação?

SQ1

🟢 Oscar Piastri assume a liderança, com tempo de 1m41s769. Bortoleto é o 10º

🟢 Começa o SQ1!

Veja a programação do GP da Bélgica na F1 2025

➡️ Sábado, 26 de julho

🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho

🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília

Oscar Piastri, da McLaren, foi o melhor no treino livre único na Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

